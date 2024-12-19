За два дня в Сочи произошло 50 ДТП из-за непогоды
В Сочи за 17 и 18 декабря произошло 50 ДТП, в результате которых пострадали девять человек, включая одного ребенка. Аварии случились на фоне неблагоприятных погодных условий, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГАИ курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В первый день зарегистрировали 31 аварию. Из них четыре привели к травмам шести человек. На следующие сутки, 18 декабря, произошло 19 ДТП, в двух из которых пострадали трое.
Ситуацию осложнили повреждения дорожной инфраструктуры. В ночь с 17 на 18 декабря на трассе к селу Калиновое Озеро образовался провал, из-за чего движение ограничили до одной полосы. В районе Адлер — Веселое транспортное сообщение временно прекратили из-за подтопления.
На ул. Банановая вода затопила жилой дом. Специалисты также зафиксировали значительное повышение уровня воды в реке Хорота.
Власти восстановили транспортное сообщение с селами 19 декабря. Также было возобновлено движение школьных автобусов в село Высокое.