Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Продуктовый ритейл» и «Бизнес-образование»

«Ъ-СПб» в своем ежегодном рейтинге лучших топ-менеджеров основных отраслей экономики публикует имена наиболее успешных руководителей в сферах лизинга и продуктового ритейла, признанных коллегами и конкурентами.

Лидером в номинации «Продуктовый ритейл» стал директор дивизиона Санкт-Петербург сети Spar Николай Ежов. На второй строчке расположилась директор дивизиона Санкт-Петербург «Азбука вкуса» Ольга Князева, следом — директор по развитию торговой сети «Пятерочка» (Северо-Запад) группы X5 Group с февраля 2024 Сергей Сапончик.

Первое место в номинации «Бизнес-образование» получил ректор бизнес-школы ИМИСП Ярослав Павлов. Второе место заняла директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова. На третьем месте в этой номинации партнер в компаниях «Земля стратега» и «Институт коучинга» Санкт-Петербурга Филипп Гузенюк.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».