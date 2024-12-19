Специалисты сделали заключение о качестве воздуха после разлива мазута на Кубани

Представители Роспотребнадзора взяли на месте разлива мазута в Краснодарском крае пробы воды, почвы и воздуха. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков, атмосферный воздух в поселке Веселовка соответствует всем необходимым нормам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

На пляжной территории концентрация вредных веществ в воздухе в допустимых пределах. Это позволяет работать без респираторов, заключил глава района.

Сегодня, 19 декабря, на ликвидацию последствий ЧС в Темрюкском районе вышли 350 волонтеров. Это сотрудники администрации, предприятий района и казаки. Часть из них займется зачисткой центрального пляжа Веселовки, остальные будут очищать береговую линию по направлению к Бугазской косе.

Татьяна Ручкина