Очищать от мазута берег в Темрюкском районе будут 350 волонтеров

В Темрюкском районе очищать береговую линию вышли 350 волонтеров. Среди них — сотрудники администрации и предприятий, а также казаки, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Добровольцев обеспечили всем необходимым для работы инвентарем, утверждают власти. Также организовали два пункта обогрева, где для волонтеров готовят кашу и чай.

«При утреннем мониторинге береговой линии новых очагов загрязнений не обнаружили»,— подчеркнули в оперштабе.

Для уборки мазута с пляжей Анапы также увеличили число людей и техники. Всего в Анапе и Темрюкском районе 19 декабря задействуют около 200 единиц спецмашин.

Татьяна Ручкина