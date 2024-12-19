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Коммерсантъ FM
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На Камчатке из-за непогоды приостановили поиск Ан-2 с воздуха

Спасатели приостановили поиск с воздуха самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке. На место отправят группировку спасателей из Петропавловска-Камчатского, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В районе проведения поисково-спасательных работ наблюдаются неблагоприятные погодные условия, в связи с чем авиационные работы приостанавливаются»,— рассказал журналистам замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС Александр Канюк. Вылет вертолета Ми-8 МЧС России с 15 спасателями запланирован на утро завтрашнего дня, 20 декабря.

Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев заявил, что в район вероятной аварии направились два спасательных борта Ми-8. Один остановился в Оссоре в связи с непогодой. Второй борт, летевший из села Мильково, развернулся, потому что поиск невозможно вести в темное время суток. Наземная операция пока продолжается.

Ан-2 пропал сегодня, 19 декабря, утром. По данным Росавиации, на борту было три человека — два пилота и человек, сопровождающий груз. Воздушное судно выполняло полет по маршруту Мильково—Оссора. Во время полета сработал аварийный радиомаяк. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

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