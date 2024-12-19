Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Энергетика» и «Машиностроение»

«Ъ-СПб» публикует имена наиболее успешных руководителей в сфере энергетики и машиностроения в Санкт-Петербурге, вошедших в ежегодный рейтинг лучших топ-менеджеров ведущих отраслей экономики города.

Лидером в номинации «Энергетика» стал генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания» с февраля 2024 года Виталий Пирогов. Вторую строчку разделили генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и генеральный директор ООО «РКС-Энерго» Бислан Гайрабеков. Третье место у управляющего директора ПАО «ТГК-1» Вадима Ведерчика.

Победителем номинации «Машиностроение» признали генерального директора ПАО «Кировский завод» Сергея Серебрякова. Второе место занял генеральный директор АО «Невский завод» и гендиректор АО «РЭП Холдинг» Алексей Шубин, а третье разделили генеральный директор АО «Электронмаш» Валерий Назаров и генеральный директор ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» Анатолий Русин.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».