В Сочи назначили наказание организаторам опасных полетов на воздушном шаре

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор в отношении двух местных жителей, которых признали виновными в оказании небезопасных услуг по организации полетов на воздушном шаре, что привело к угрозе жизни пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В ходе судебного разбирательства специалисты установили, что подсудимые действовали без необходимых сертификатов и аттестаций, зная о незаконности своих действий. Фигуранты дела организовали прогулочный полет для туристической семьи, не имея соответствующих разрешений и квалификации. В результате неосторожности пилота воздушного шара произошла аварийная посадка на ветви деревьев, что поставило под угрозу здоровье и безопасность пассажиров.

Суд учел доводы государственного обвинителя Сочинской транспортной прокуратуры и назначил каждому из обвиняемых наказание в виде трехлетних принудительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.

«Ъ-Сочи» писал, что пекарне Сочи в результате утечки газа из композитного газового баллона и работы разогретых тандырных печей произошел взрыв газовоздушной смеси. Три сотрудника получили тяжелые травмы и впоследствии скончались.

Мария Удовик