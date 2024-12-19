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обновлено 11:29

СКР начал проверку из-за отравления двух жительниц Екатеринбурга консервами

В Екатеринбурге СКР по Свердловской области организовал проверку по ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после отравления двоих человек консервированными шпротами, сообщили в ведомстве.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Следователь проведет мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, в том числе будут проведены экспертные исследования для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших женщин.

Напомним, прокуратура Екатеринбурга начала проверку после отравления женщин консервами «За Родину», произведенных в Калининградской области. По предварительным данным, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать в районе остановки ДК ВОС купили рыбные консервы у неустановленного продавца, торговавшего продуктами из «Газели». В начале месяца после их употребления они резко почувствовали себя плохо. Сейчас женщины находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии. В ходе экспертизы в консервах обнаружили бактерии Clostridium botulinum.

Ирина Пичурина

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