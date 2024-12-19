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Х5 Group снимает с продаж шпроты «За Родину» после отравления екатеринбурженок

Компания Х5 Group, которая управляет продуктовыми магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила продажи консервированных шпрот «За Родину» после отравления двух жительниц Екатеринбурга, сообщили «РИА Новости» в компании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Продажи приостановлены по всей стране, кроме того, поставки товара заблокированы на распределительные центры Х5 Group до подведения итогов проверки — сейчас рыбу отправили на лабораторные исследования, отслеживаются жалобы покупателей.

Напомним, прокуратура Екатеринбурга начала проверку после отравления женщин консервами «За Родину», произведенных в Калининградской области. По предварительным данным, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать в районе остановки ДК ВОС купили у неустановленного продавца рыбные консервы, продававшего продукты из «Газели». В начале месяца после их употребления они резко почувствовали себя плохо, а сейчас находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии. На экспертизе в консервах обнаружили бактерии «Клостридии ботулинум».

Ирина Пичурина

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