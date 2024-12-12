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Запуск автобуса между Салехардом и Лабытнанги зависит от толщины льда

Автобус между Салехардом и Лабытнанги запустят, когда толщина льда на переправе будет подходящей. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Чтобы при перевозке пассажиры оставались в безопасности необходимо троекратное увеличение грузоподъемности от массы микроавтобуса. Пассажирский автобус выйдет на маршрут после увеличения допустимой массы до 10 тонн»,– сообщили в депдорхозе.

Ранее в правительстве Ямала сообщали, что в Салехарде планируют создать альтернативные маршруты транспорта до 2035 года. Особое внимание в концепции уделят разгрузке центра города и новым районам.

Анна Капустина

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