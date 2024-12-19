Китай осудил ЕС за включение своих компаний в 15-й пакет антироссийских санкций

Министерство коммерции КНР выразило обеспокоенность включением китайских компаний в очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза. В Пекине предупредили, что действия ЕС могут негативно отразиться на двусторонних торгово-экономических отношениях.

«ЕС проигнорировал неоднократные представления и возражения Китая, настоял на своем и включил ряд китайских компаний и физических лиц в 15-й пакет антироссийских санкций. Китай в связи с этим выражает острое недовольство и решительно выступает против»,— отмечено в комментарии ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В министерстве подчеркнули, что решение Брюсселя противоречит консенсусу, достигнутому ранее между Китаем и странами Евросоюза.

16 декабря Евросоюз объявил о принятии 15-го пакета санкций против России. В ограничительные списки попали 54 физлица и 30 организаций, включая компании из Китая, Индии, ОАЭ и Сербии. Ограничения призваны помешать России, как утверждается, обходить установленный странами G7 потолок цен на нефть с помощью «теневого флота танкеров».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ЕС нанес санкционный удар».