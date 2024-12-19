МАГАТЭ направило экспертов на Запорожскую АЭС и все украинские атомные станции

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило экспертов для мониторинга ситуации на трех действующих атомных электростанциях на Украине, а также на Запорожской АЭС.

«В третий раз за время конфликта (с февраля 2022 года.— "Ъ") МАГАТЭ направила команду специалистов на… три объекта, которые в настоящее время вырабатывают энергию,— Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую АЭС — и на Запорожскую АЭС и Чернобыльский объект»,— сказано в размещенном на сайте организации комментарии.

Специалисты МАГАТЭ проанализируют полученные данные и в дальнейшем предоставят руководству станций технические рекомендации. Это, говорится в сообщении, позволит определить, какая поддержка может быть оказана со стороны международного агентства.

В заявлении также отмечается, что запланированный на 18 декабря визит на «открытое распределительное устройство мощностью 750 кВ» Запорожской АЭС отменен по соображениям безопасности.

10 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что направлявшийся к Запорожской атомной электростанции служебный автомобиль агентства атаковал беспилотник. Он осудил произошедшее и напомнил о недопустимости атак на атомные станции, назвав ситуацию неприемлемой. В российском МИДе также осудили нападение и отметили, что такие безрассудные действия создают угрозу для ядерных объектов, а также для жизни сотрудников международной организации.