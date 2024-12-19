В Совфеде предложили ужесточить правила пользования каршерингом для мигрантов

Сенатор Артем Шейкин предложил ужесточить для иностранных граждан правила регистрации в сервисах каршеринга. По мнению парламентария, для предотвращения преступлений необходимо требовать дополнительные документы при идентификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель в Совете Федерации России от законодательного органа государственной власти Амурской области Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Представитель в Совете Федерации России от законодательного органа государственной власти Амурской области Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Накануне ФСБ и Следственный комитет России (СКР) сообщили о задержании завербованного Украиной гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте в отношении начальника войск РХБЗ вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Задержанный арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем видеокамеру для слежки за генералом через Wi-Fi. После получения сигнала о выходе Игоря Кириллова и его адъютанта из подъезда взрывное устройство дистанционно активировали.

«Правила (регистрации в сервисах каршеринга для иностранцев.— "Ъ") должны включать строгую проверку таких документов, как паспорт, основание для въезда, миграционные документы, международные водительские права, временная регистрация, банковская карта российского банка, что позволит исключить возможность использования автомобилей в противоправных целях»,— сказал господин Шейкин в интервью «РИА Новости».

Сенатор отметил, что отсутствие единых требований для иностранцев, использующих каршеринг в России, создает риски для национальной безопасности. Парламентарий предложил ввести единые стандарты для всех участников рынка, включая проверку личности пользователей при регистрации. Артем Шейкин обратил внимание на необходимость взаимодействия с правоохранительными органами для эффективной реализации этих предлагаемых мер. В случае, если компании не будут соблюдать требования, их деятельность должна быть приостановлена, высказал мнение законодатель.

Теракт на юго-востоке Москвы, жертвой которого стал генерал-лейтенант, произошел утром 17 декабря. Около дома начальника войск РХБЗ заложили взрывное устройство в электросамокат и привели его в действие дистанционно, когда Игорь Кириллов вышел из подъезда. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. Вчера, 18 декабря был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в организации взрыва. На допросе он сказал, что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ), за убийство ему пообещали $100 тыс.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «Террорист оказался одноразовым».