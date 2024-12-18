В Краснодаре подготовили 85 бригад ЖКХ для работы в новогодние праздники

В Краснодаре подготовили 85 аварийно-восстановительных бригад ЖКХ, которые будут работать в круглосуточном режиме в новогодние и рождественские каникулы. Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям (АТК), сообщает пресс-служба администрации города.

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Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что работа коммунальных сетей является ключевой задачей. Он призвал провести проверку наличия и готовности сил для устранения возможных аварий до наступления нового года.

Заместитель главы города Максим Онищенко уточнил, что для ликвидации происшествий бригады обеспечены необходимыми материалами и оборудованием. В дни каникул особое внимание будет уделено санитарному состоянию города, в том числе вывозу мусора с контейнерных площадок.

В октябре 2024 года Евгений Наумов проверил готовность аварийно-спасательных служб города к осенне-зимнему периоду. В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю, службы спасения и БСМП, а также ресурсоснабжающие организации.

Кроме того, с 20 декабря в Краснодаре усилят контроль за продажей пиротехники и хвойных деревьев. Проверки будут проходить в разных районах города до 21:00.

Нурий Бзасежев