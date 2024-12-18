В Краснодаре усилят контроль за продажей пиротехники и хвойных деревьев

С 20 декабря в Краснодаре начнутся усиленные рейды по проверке законности продажи пиротехнических изделий и хвойных деревьев. Об этом заявила замглавы города Надежда Панаетова на заседании городской антитеррористической комиссии под председательством мэра Евгения Наумова, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

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В рейдах примут участие сотрудники управления торговли, внутригородских округов, полиции, таможни и МЧС. Проверки будут проходить в разных районах города до 21:00. Особое внимание уделят сертификации товаров, целостности упаковки, наличию инструкции на русском языке и информации о производителе.

В мэрии также напомнили, что за незаконную торговлю пиротехникой и хвойными деревьями предусмотрена ответственность по ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии) и 19.1 (самоуправство) КоАП РФ. Жителей города просят сообщать о фактах нелегальной реализации продукции по телефону горячей линии (8 (861) 218-98-00) или в полицию (8 (861) 268-40-45 и 02).

Кроме того, в Краснодаре ввели режим повышенной готовности. ГУ МЧС по краю и управление гражданской защиты проводят профилактическую работу в жилых районах, разъясняя правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и пиротехники.

На период новогодних и рождественских праздников полиция и казаки перейдут на усиленный режим несения службы.

Евгений Наумов также сообщал, что власти Краснодара организуют 630 новогодних елок и 16 спортивных праздников вместо массовых гуляний. Мероприятия проведут с соблюдением всех мер безопасности.

Нурий Бзасежев