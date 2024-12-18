Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Сочи показали последствия стихии на пляжах

Сотрудники администрации Лазаревского района совместно с представителями дирекции заказчика начали осмотр незащищенных пляжных участков после обильных осадков и сильных штормов. Об этом сообщает МЦУ курорта.

Фото: МЦУ Сочи

Фото: МЦУ Сочи

На набережной и пляжах были зафиксированы повреждения. Кроме того, специалисты выявили проблемы с санитарным состоянием территорий.

Сейчас подрядчики частично удаляют мусор и поваленные деревья, а также восстанавливают поврежденные объекты. Вместе с тем из-за продолжающегося шторма обследование некоторых участков остается невозможным.

В ночь на 18 декабря в Сочи выпало значительное количество осадков, что вызвало 13 оползней в Хостинском и Адлерском районах. На восьми участках дорожного полотна выявили повреждения, восстановить движение транспорта удалось только днем.

По факту происшествия будет проведена проверка. Прокуратура курорта изучит принимаемые меры для предотвращения и устранения последствий стихии. Восстановление поврежденных объектов находится под контролем надзорного ведомства.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...