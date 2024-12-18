Власти Сочи показали последствия стихии на пляжах

Сотрудники администрации Лазаревского района совместно с представителями дирекции заказчика начали осмотр незащищенных пляжных участков после обильных осадков и сильных штормов. Об этом сообщает МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

На набережной и пляжах были зафиксированы повреждения. Кроме того, специалисты выявили проблемы с санитарным состоянием территорий.

Сейчас подрядчики частично удаляют мусор и поваленные деревья, а также восстанавливают поврежденные объекты. Вместе с тем из-за продолжающегося шторма обследование некоторых участков остается невозможным.

В ночь на 18 декабря в Сочи выпало значительное количество осадков, что вызвало 13 оползней в Хостинском и Адлерском районах. На восьми участках дорожного полотна выявили повреждения, восстановить движение транспорта удалось только днем.

По факту происшествия будет проведена проверка. Прокуратура курорта изучит принимаемые меры для предотвращения и устранения последствий стихии. Восстановление поврежденных объектов находится под контролем надзорного ведомства.

Нурий Бзасежев