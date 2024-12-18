В Сочи из-за оползня пострадала дорожная инфраструктура

В связи с продолжительными осадками прошлой ночью в Сочи произошло несколько крупных оползней. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из-за неблагоприятных метеорологических явлений пострадала дорожная инфраструктура в Хостинском и Адлерском районах. В селах Семеновка, Прогресс, Сергей-Поле и Красная Воля продолжаются подвижки грунта. Спасатели и другие службы работают на месте. Пострадавших среди населения нет.

После мощных ливней в Сочи подтопило дома, дворы и участок федеральной дороги. Туда направлена откачивающая техника.

Алина Зорина