В Сочи из-за оползня пострадала дорожная инфраструктура
В связи с продолжительными осадками прошлой ночью в Сочи произошло несколько крупных оползней. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Из-за неблагоприятных метеорологических явлений пострадала дорожная инфраструктура в Хостинском и Адлерском районах. В селах Семеновка, Прогресс, Сергей-Поле и Красная Воля продолжаются подвижки грунта. Спасатели и другие службы работают на месте. Пострадавших среди населения нет.
После мощных ливней в Сочи подтопило дома, дворы и участок федеральной дороги. Туда направлена откачивающая техника.