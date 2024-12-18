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Жителей Кубани предупредили об опасности спасения птиц без спецкостюмов

Жителей Краснодарского края призвали соблюдать меры предосторожности при спасении птиц, пострадавших в результате утечки нефтепродуктов. Предупреждение опубликовала в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка и президент Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР), депутат московской городской думы Светлана Акулова.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам парламентария, загрязнение нефтепродуктами представляет угрозу не только для фауны региона, но и для людей, пытающихся оказать помощь. Она также напомнила, что контакт с токсичными веществами опасен для здоровья и требует использования защитных средств: перчаток, костюмов и масок для дыхательных путей.

Госпожа Акулова также советует жителям региона не проводить реабилитацию птиц самостоятельно без надлежащих навыков и оборудования. Работу по спасению пострадавших животных организуют профильные учреждения, ближайшие к месту происшествия.

Как уточнили в оперштабе Кубани, жители Анапы и представители местных предприятий помогают обеспечить волонтеров инвентарем и средствами защиты, необходимыми для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Всего 18 декабря активистам передали более 15 тыс. мешков, 3 тыс. лопат, 5 тыс. пар перчаток, свыше 2 тыс. респираторов и 100 комплектов защитной одежды.

Оборудование и средства защиты также поступают от других муниципалитетов края. Координация работы ведется по заявкам групп, занимающихся очисткой береговой линии от мазута.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ветслужбы займутся утилизацией животных, которые погибли от последствий разлива нефтепродуктов в море. Волонтеры, ветеринары и орнитологи также предпримут меры для спасения пострадавших видов.

Нурий Бзасежев

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