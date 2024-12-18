Власти Краснодара обеспечат безопасность на 630 новогодних елках

В Краснодаре подготовили меры для безопасного проведения новогодних праздников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Массовые открытые мероприятия в 2024 году проводиться не будут. Вместо них организуют 630 новогодних елок и 16 спортивных праздников, которые пройдут в локальном формате.

Кроме того, усилят борьбу с нелегальной торговлей. Уже стартовали рейды по проверке точек продажи хвойных деревьев и пиротехники. С 20 декабря контрольные группы, в состав которых войдут сотрудники администрации, таможенной службы, полиции и МЧС, будут работать до 21:00. Сообщать о фактах незаконной торговли рекомендуют по горячей линии: 218-98-00.

В праздничные дни аварийные службы перейдут на круглосуточный режим работы. В Рождество у храмов организуют дежурство полиции, казаков и волонтеров. Для прихожан установят палатки с горячими напитками.

Господин Наумов подчеркнул, что важнейшая задача — провести праздники без происшествий. Жителей просят проявлять бдительность и оперативно сообщать о подозрительных предметах.

Нурий Бзасежев