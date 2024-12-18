На Копейском шоссе в Челябинске столкнулись два автобуса

В Челябинске за последние два дня случилось второе дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов. Пострадала пассажирка одного из них, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

Дорожная авария произошла 18 декабря в 13:38 на Копейском шоссе, недалеко от остановки «Механический завод». По предварительным данным, между собой столкнулись два автобуса «Волгабус», следовавшие по маршрутам №123 «Парк Гагарина — Автовокзал Копейска» и №125 «Центральный автовокзал Челябинска — Автовокзал Копейска». Общественным транспортом управляли водители 54 и 59 лет. В результате ДТП травмы получила 57-летняя пассажирка автобуса №125. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 17 декабря на проспекте Ленина в Челябинске столкнулись автобусы «Волгабус» и ГАЗ, следовавшие по маршрутам №125 и №50 соответственно. В результате в больницу с травмами доставили двух пассажиров, в том числе 17-летнего подростка.

Этим ДТП заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и потребовал доклад по результатам доследственной проверки.