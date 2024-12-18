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Глава СКР проконтролирует проверку ДТП с двумя автобусами в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации об аварии с двумя автобусами в Челябинске, в результате которой пострадали два человека. Доклад представит руководитель челябинского управления СК РФ Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 17 декабря на проспекте Ленина, около дома №20. Автобус №125 и маршрутка №50 столкнулись друг с другом. В результате два человека, в том числе 17-летний пассажир, получили травмы и были госпитализированы.

В управлении СК РФ по Челябинской области по этому факту была организована процессуальная проверка.

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