Глава СКР проконтролирует проверку ДТП с двумя автобусами в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации об аварии с двумя автобусами в Челябинске, в результате которой пострадали два человека. Доклад представит руководитель челябинского управления СК РФ Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 17 декабря на проспекте Ленина, около дома №20. Автобус №125 и маршрутка №50 столкнулись друг с другом. В результате два человека, в том числе 17-летний пассажир, получили травмы и были госпитализированы.

В управлении СК РФ по Челябинской области по этому факту была организована процессуальная проверка.