На улице Брянцева коммунальный трактор врезался в лазурный автобус
На улице Брянцева в Калининском районе коммунальный трактор ковшом протаранил лазурный автобус, полный пассажиров. Видео в соцсетях опубликовали очевидцы.
Фото: скриншот из видео в сообществе «Калининский район | Калининский online» / ВКонтакте
Авария произошла недалеко от перекрестка Брянцева и проспекта Просвещения. На кадрах видно, как трактор въехал в автобус № 112, оставив общественный транспорт с поврежденными входными дверями и дырами в стеклах.
Ранее «Ъ-СПб» писал о похожей аварии. Еще один автобус лишился стекол накануне, после ДТП с «Газелью» на Пушкинском шоссе.