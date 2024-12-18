Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На улице Брянцева коммунальный трактор врезался в лазурный автобус

На улице Брянцева в Калининском районе коммунальный трактор ковшом протаранил лазурный автобус, полный пассажиров. Видео в соцсетях опубликовали очевидцы.

Фото: скриншот из видео в сообществе «Калининский район | Калининский online»  / ВКонтакте

Фото: скриншот из видео в сообществе «Калининский район | Калининский online»  / ВКонтакте

Авария произошла недалеко от перекрестка Брянцева и проспекта Просвещения. На кадрах видно, как трактор въехал в автобус № 112, оставив общественный транспорт с поврежденными входными дверями и дырами в стеклах.

Ранее «Ъ-СПб» писал о похожей аварии. Еще один автобус лишился стекол накануне, после ДТП с «Газелью» на Пушкинском шоссе.

Дарья Астанина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...