На улице Брянцева коммунальный трактор врезался в лазурный автобус

На улице Брянцева в Калининском районе коммунальный трактор ковшом протаранил лазурный автобус, полный пассажиров. Видео в соцсетях опубликовали очевидцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео в сообществе «Калининский район | Калининский online» / ВКонтакте Фото: скриншот из видео в сообществе «Калининский район | Калининский online» / ВКонтакте

Авария произошла недалеко от перекрестка Брянцева и проспекта Просвещения. На кадрах видно, как трактор въехал в автобус № 112, оставив общественный транспорт с поврежденными входными дверями и дырами в стеклах.

Ранее «Ъ-СПб» писал о похожей аварии. Еще один автобус лишился стекол накануне, после ДТП с «Газелью» на Пушкинском шоссе.

Дарья Астанина