Прокуратура взяла на контроль расследование возгораний в электрощитках в Тюмени

Прокуратура Тюменской области взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного после пожаров в многоквартирном доме на ул. Первооткрывателей в Тюмени, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 17 и 18 декабря 2024 года загорелась проводка в электрощитах трех подъездов здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога). Расследование ведет отдел полиции №7 УМВД России по Тюмени. Ход и результаты расследования находятся под контролем региональной прокуратуры.

Напомним, 17 декабря из-за пожара из дома на ул. Первооткрывателей в Тюмени эвакуировали 22 человека, в том числе двоих детей. Возгорание электрощитовых ликвидировали на площади 30 кв. м.

Анна Капустина