Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожарные эвакуировали 22 жильцов дома во время пожара в Тюмени

В Тюмени в многоквартирном доме на ул. Первооткрывателей произошло возгорание, пожарные эвакуировали 22 жильцов, включая двух детей, сообщили в МЧС России.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

По данным ведомства, в первом подъезде дома загорелись электрощитовые, расположенные на 3-11 этажах — открытое горение ликвидировали на 30 кв. м. После этого произошло возгорание электрощитовых во втором подъезде на 2-6 этажах, эвакуация продолжается. На месте происшествия работают 40 спасателей и девять единиц техники.

Ранее тюменский полицейский спас из горящего дома на ул. Казанская в Тюмени четырех человек — ему пришлось перелезть через забор, чтобы разбудить жильцов.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...