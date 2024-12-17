Пожарные эвакуировали 22 жильцов дома во время пожара в Тюмени

В Тюмени в многоквартирном доме на ул. Первооткрывателей произошло возгорание, пожарные эвакуировали 22 жильцов, включая двух детей, сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

По данным ведомства, в первом подъезде дома загорелись электрощитовые, расположенные на 3-11 этажах — открытое горение ликвидировали на 30 кв. м. После этого произошло возгорание электрощитовых во втором подъезде на 2-6 этажах, эвакуация продолжается. На месте происшествия работают 40 спасателей и девять единиц техники.

Ранее тюменский полицейский спас из горящего дома на ул. Казанская в Тюмени четырех человек — ему пришлось перелезть через забор, чтобы разбудить жильцов.

Ирина Пичурина