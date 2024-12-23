Сегодня исполняется 62 года генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов:

— Уважаемый Алексей Евгеньевич! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Благодаря Вашему высокому профессионализму и стратегическому мышлению госкорпорация «Росатом» динамично развивается, является признанным в мире лидером и одним из крупнейших центров инноваций в атомной отрасли. Компания реализует масштабные проекты, которые способствуют укреплению технологического суверенитета РФ, обеспечению энергетической независимости и повышению качества жизни граждан нашей страны. Пусть Ваши трудовые будни будут успешными и плодотворными! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»