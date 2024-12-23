Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 62 года генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву

Алексей Лихачев

Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов:

— Уважаемый Алексей Евгеньевич! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Благодаря Вашему высокому профессионализму и стратегическому мышлению госкорпорация «Росатом» динамично развивается, является признанным в мире лидером и одним из крупнейших центров инноваций в атомной отрасли. Компания реализует масштабные проекты, которые способствуют укреплению технологического суверенитета РФ, обеспечению энергетической независимости и повышению качества жизни граждан нашей страны. Пусть Ваши трудовые будни будут успешными и плодотворными! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...