В Сочи продлят работу общественного транспорта в ночь на Рождество

В Сочи продлят работу общественного транспорта в ночь на 7 января, чтобы обеспечить удобство прихожан, которые посетят рождественские богослужения. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

В преддверии Рождества в Сочи ожидается большое количество верующих, которые соберутся в 37 местных храмах. Из них 29 будут проводить ночные богослужения. В связи с этим по указанию главы города Андрея Прошунина специалисты разработали меры безопасности для обеспечения комфорта прихожан как внутри церквей, так и на прилегающих территориях и подъездных путях.

Обеспечить охрану общественного порядка в эту ночь помогут около 1 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, а также казаки, народные дружинники и православные волонтеры. Кроме того, для удобства прихожан в Соборе Архангела Михаила установят мультимедийный экран, который обеспечит трансляцию праздничной литургии. Общественный транспорт будет работать до трех часов ночи.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте маршрут №2М продлили до микрорайона Макаренко. Изменения предполагают исключение ряда остановок, таких как «Рынок (ул. Конституции СССР)», «Отель "Звездный"», «Кинотеатр "Родина"», «Магазин "Быт"» и «Хлебозавод».

Мария Удовик