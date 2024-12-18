ВС: суды должны сами снижать завышенную неустойку для граждан

Верховный суд РФ (ВС) признал, что суды обязаны самостоятельно проверять на несоразмерность неустойку, предъявленную физлицу. Таким образом, для проверки необязательно ходатайство от самого должника — суд должен сам проявить инициативу, если размер санкции за просрочку явно завышен.

Важное для практики решение ВС вынесено в рамках дела о банкротстве Александра Стрекача, который взял у Павла Лесина взаймы 6 млн руб. на несколько месяцев, но не смог вернуть долг. Господин Лесин потребовал включить в реестр кредиторов должника его требования на 6 млн руб., к которым добавил также 1,1 млн руб. процентов и еще 40,8 млн руб. неустойки за просрочку возврата займа. Арбитражные суды удовлетворили его требование, отметив, что должник не предоставлял контррасчет.

По жалобе Александра Стрекача, который заявлял о чрезмерно высокой неустойке, дело передали в экономколлегию ВС. Опрошенные «Ъ» юристы ранее говорили о том, что неясно, является проверка размера неустойки правом или обязанностью суда (см. «Ъ» от 7 ноября). ВС в итоге высказался за второй вариант.

Коллегия пришла к выводу, что суды самостоятельно должны были вынести на обсуждение вопрос о соразмерности предъявленной кредитором неустойки. «Если должником является физлицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем и не осуществляющее предпринимательскую деятельность) и заявленная к взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по своей инициативе выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности»,— указал ВС. Причем проверку на соразмерность можно провести как в первой инстанции, так и в апелляции.

Предоставленная суду возможность снижать чрезмерную санкцию за просрочку исполнения обязательства по ст. 333 Гражданского кодекса — один из способов противостоять «злоупотреблению правом свободного определения размера неустойки», подчеркнула коллегия. В деле Александра Стрекача суды должны были учесть, что заемщиком является гражданин (не предприниматель), а неустойка «превышает сумму основного долга более чем в шесть раз», и обсудить этот вопрос. Поскольку суды этого не сделали, ВС отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Мособласти.

Анна Занина