Банкрот в неустойчивом положении

Верховный суд РФ (ВС) решит, должны ли судьи, рассматривающие дела о банкротстве граждан, проверять заявленную неустойку на несоразмерность. Кредитор просил включить в реестр должника его требование, состоящее не только из 6 млн руб. долга, но и 40,8 млн руб. неустойки за просрочку его возврата. Арбитражные суды удовлетворили это требование, однако должник оспорил решения в ВС, добившись передачи дела в экономколлегию. По мнению банкрота, суды должны были самостоятельно проверить неустойку на соразмерность нарушению и снизить ее сумму. Юристы расходятся во мнениях о том, является ли это правом или обязанностью суда. При этом в контексте банкротства этот вопрос имеет еще большее значение, так как чрезмерно высокая неустойка угрожает правам не только должника, но и других его кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВС разберется, обязан ли суд по своей инициативе поднимать вопрос о завышенном размере неустойки, если должником выступает физлицо, которое к тому же находится в процедуре банкротства. История конфликта началась в апреле 2020 года, когда Александр Стрекач взял взаймы у Павла Лесина 6 млн руб. Согласно расписке, 3 млн руб. нужно было вернуть в июле, а еще 3 млн руб. — в августе 2020 года. Из-за просрочки выплат заимодавец обратился в райсуд и получил решение о взыскании первой половины долга и 190 тыс. руб. процентов. Впрочем, получить эти средства не удалось.

В ноябре 2022-го Арбитражный суд Московской области признал Александра Стрекача банкротом. Господин Лесин в рамках банкротного дела попросил включить в реестр требований кредиторов всю сумму долга по займу в размере 6 млн руб. (половина из которых была ранее просужена), проценты за пользование на сумму 1,1 млн руб. и 40,8 млн руб. неустойки за просрочку возврата задолженности. Арбитражные суды трех инстанций удовлетворили заявление кредитора, указав, что контррасчет должником представлен не был.

Александр Стрекач обжаловал эти решения в ВС. В жалобе он настаивает, что сумма неустойки является завышенной, учитывая существенное превышение ее над размером долга. По мнению должника, арбитражные суды должны были самостоятельно вынести на обсуждение вопрос о том, соразмерна ли неустойка «последствиям нарушения обязательства». В случае ее явной несоразмерности суд вправе уменьшить размер неустойки, согласно ст. 333 Гражданского кодекса (ГК). Кроме того, должник полагает, что его основной долг перед Павлом Лесиным не может превышать 3 млн руб. Эти доводы заинтересовали ВС, и дело передали на рассмотрение экономколлегии, заседание назначено на 6 декабря.

Право или обязанность суда

Руководитель практики банкротства юрфирмы K&P.Group Надежда Емелина уточняет, что ГК действительно позволяет снизить неустойку в случае ее «явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства». Причем если должник — лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, то размер неустойки может быть снижен только по его ходатайству. Но если должник — рядовой гражданин, суд вправе самостоятельно, без просьбы от должника, уменьшить размер неустойки, поясняет госпожа Емелина.

По мнению Надежды Емелиной, этот механизм призван защитить физлиц как «более слабую сторону гражданских правоотношений». Так законодатель «сглаживает естественное неравенство участников спора, обеспечивая принцип равенства», добавляет адвокат Forward Legal Евгений Зубков. Руководитель банкротной практики юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов поясняет, что граждане «могут не обладать достаточными юридическими знаниями или ресурсами для самостоятельного заявления о снижении неустойки».

Вместе с тем опрошенные “Ъ” юристы расходятся во мнениях о том, является ли снижение неустойки для гражданина-должника правом либо обязанностью суда.

Согласно ГК, уменьшение неустойки является правом суда, поэтому и «оценивать соразмерность такой неустойки суд вправе, но не обязан», считает госпожа Емелина. Господин Кононов, напротив, полагает, что постановление пленума ВС №7 от 24 марта 2016 года предписывает судам самим проявлять инициативу и снижать неустойку для граждан-должников, когда усматривается ее явная несоразмерность.

«По сути, речь идет не о праве, а об обязанности суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного правонарушением»,— говорит управляющий партнер правового бутика K’AMELAWT Анастасия Шамшина, ссылаясь на определение Конституционного суда от 21 декабря 2000 года. Более того, для соблюдения принципа «разумности и соразмерности требований допущенному нарушению» суд вправе оценить соразмерность неустойки, когда она существенно превышает размер основного долга, полагает генеральный директор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Вместе с тем, признает господин Кононов, практика арбитражных судов в этом вопросе неоднородна. По ходатайству суды достаточно часто снижают размер неустойки, но по своей инициативе делают это крайне редко, рассказывает госпожа Емелина.

50,57 миллиарда рублей неустойки потребовали взыскать истцы в арбитражных судах в первой половине 2024 года.

Кроме того, тот факт, что должник находится в процедуре банкротства, увеличивает значение вопроса о неустойке, так как несоразмерная неустойка может нарушить права как должника, так и его кредиторов, говорит госпожа Шамшина. Цель банкротства физлиц — «освобождение граждан от избыточного долгового бремени», напоминает Анна Барабаш. В связи с этим важно, чтобы суд корректно определил размер всех долгов гражданина, указывает господин Кононов, иначе должник столкнется, к примеру, с невозможностью получить рассрочку выплат через план реструктуризации в рамках банкротного дела.

Интересы других кредиторов должника тоже могут пострадать и нуждаются в защите суда, говорит Надежда Емелина. Особенно если сумма основного долга в реестре не так велика и ее можно погасить, тогда речь пойдет о выплате неустоек и другие кредиторы «получат существенно меньше того, что они могли бы получить», добавляет Евгений Зубков.

Ян Назаренко, Анна Занина