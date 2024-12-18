В Татарстане возбуждено уголовное дело против директора компании, уклонившегося от уплаты налогов на сумму более 19 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директор компании уклонился от уплаты 19 млн рублей налогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане директор компании уклонился от уплаты 19 млн рублей налогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью вносил в налоговые документы недостоверную информацию о взаимоотношениях с другими организациями.

Следственное управление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов организацией). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили уголовное дело против руководителя ООО «Нур Строй» по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23 млн руб.

Анар Зейналов