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В Татарстане глава «Нур Строй» подозревается в неуплате 23 млн рублей налогов

В Татарстане возбуждено уголовное дело против руководителя ООО «Нур Строй» по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год глава компании вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 40 контрагентами. Таким образом, он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Анар Зейналов

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