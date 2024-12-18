Депутат Дубинский: Атакой на Таганрог Киев пытается отвлечь внимание от потерь

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале прокомментировал ракетный удар ВСУ по аэродрому в Таганроге. По его словам, таким образом, власти Киева пытаются внимание от территориальных и людских потерь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Происходит глобальная операция отвлечения внимания от масштабных людских и территориальных потерь», — сказал Александр Дубинский.

Так, президент Украины Владимир Зеленский стремится «отвлечь от проигранной войны», считает депутат.

Атака на Таганрог произошла в ночь на 11 декабря 2024 года. Ракетный удар был нанесен по аэродрому шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. В результате падения фрагментов ракет пострадали личный состав базы, два здания на территории аэродрома, три военной автомобильной техники и гражданские машины на стоянке. Кроме того, была повреждена котельная.

В ответ на атаку ВСУ на Таганрог Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам критической топливно-энергетической инфраструктуры Украины.

Анастасия Казуков