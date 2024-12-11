«Город функционирует в обычном режиме»

В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Была повреждена котельная, жители 27 многоквартирных домов остались без отопления, но к полудню повреждения устранили и пустили теплоноситель. Кроме того, под удар попало промышленное предприятие, на парковке возле которого было повреждено 14 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет, ущерб от происшедшего предстоит оценить. Прокуратура держит на контроле вопрос с теплоснабжением жителей Таганрога. Юристы утверждают, что владельцы пострадавших автомобилей имеют право на компенсацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Минувшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке — об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. «Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется»,— написал глава региона.

Сигнал воздушной тревоги действовал в городе с 04.20 до 06.02. «Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол»,— писала в 04.30 своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

Как сообщили в Минобороны РФ, ракетный удар был нанесен западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог. В ходе проведенного разбирательства военными экспертами было достоверно установлено, что на Таганрог летели шесть баллистических ракет ATACMS американского производства. Две ракеты были сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

«В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке. Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты»,— сообщили в Минобороны.

Еще один снаряд попал в городскую котельную на ул. Циолковского, рядом с которой расположены школа и детский сад, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». В связи с этим экстренно прекратили теплоснабжение 27 многоквартирных домов. «Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км»,— написала госпожа Камбулова, призывая жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

К полудню 11 декабря коммунальные службы завершили сварочные работы в котельной. «Идет заполнение системы. Тепло совсем скоро появится в домах»,— написала Светлана Камбулова.

«Прокуратура области контролирует восстановление прав граждан в связи с отсутствием теплоснабжения в жилых домах Таганрога»,— сообщили в надзорном ведомстве. По этому вопросу организована «горячая линия» (8-863-210-55-99).

Юрий Слюсарь сообщил, что во второй половине дня 11 декабря выехал в Таганрог на предприятие, которое пострадало от ракетного обстрела. По его словам, в кратчайшие сроки там были организованы ремонтные работы в котельной. «Об их выполнении доложили глава администрации города и руководство предприятия. «Уже до полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена. Подача тепла в многоквартирные дома возобновлена. В самом здании котельной, где повреждено остекление, началась замена окон»,— написал врио губернатора.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Партнер» Юлия Аксенова утверждает, что владельцы уничтоженных ракетным ударом автомобилей могут рассчитывать на компенсацию. «Во-первых, если ситуация признана чрезвычайной, компенсация возможна через государственные выплаты, за которыми следует обратиться в межведомственную комиссию по ликвидации последствий ЧС. Во-вторых, владельцы автомобилей с полисом каско имеют право на возмещение ущерба через свою страховую компанию. Если ни одно из этих условий не соблюдено, получение компенсации возможно только при принятии специального решения местными органами власти или суда»,— рассказала юрист.

Светлана Камбулова рассказала, что на утреннем заседании оперативного штаба она поручила коллегам проработать с управляющими компаниями вопрос доступа к убежищам. Ранее в ходе прямой трансляции она признавала, что во время воздушной тревоги не все укрытия открываются своевременно. На то же жаловались жители Таганрога в городских Telegram-каналах, что оборудованные под укрытия подвалы многоквартирных домов закрыты на замки. Госпожа Камбулова сообщила, что список убежищ размещен на официальном сайте администрации, также там есть интерактивная карта их расположения.

Для информирования населения, по словам главы города, разработано автоматизированное средство оповещения, которое позволит оперативно получать рассылки пуш-сообщений в мобильное приложение «112. Таганрог — экстренные сообщения».

«Мы снова столкнулись с серьезными вызовами. Не поддавайтесь панике, не распространяйте недостоверную информацию. Убедительно прошу не выкладывать в сеть какие-либо видео, которыми могут воспользоваться наши враги. Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся. Уверена, что цель противника — запугать людей и разрушить наше единство — не будет достигнута»,— написала госпожа Камбулова.

Также глава Таганрога сообщила, что в соцсетях активно распространяются сообщения о том, что якобы срочно и в большом количестве требуются доноры крови. «В сообщении указан телефон отделения переливания крови в Таганроге на пер. Каркасном. Эта информация не соответствует действительности. Пункт переливания крови работал и работает в обычном режиме. Доверяйте только официальной информации»,— подчеркнула Светлана Камбулова.

Дмитрий Ковалевский