Четыре новых производства включат в список 100 губернаторских инвестпроектов

Перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов» будет дополнен новыми проектами. Информация об этом опубликована на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В частности, речь идет о строительстве МЭЗ в Неклиновском районе мощностью 1 тыс. т в сутки. Проект реализует ООО «Агропрайм» с планируемым объемом инвестиций 4,1 млрд руб. Сроки реализации – 2021-2025 годы.

Кроме того, ООО «Булава» в Шахтах реализует проект по расширению швейного производства в 2024-2026 годах с объемом инвестиций на 250 млн руб.

В губернаторский список также включат строительство металлургического завода «Дон-Металл» по выпуску горячекатаной арматуры. Мощность производства составит 400 тыс. т с год. Срок реализации – 2021-2025 годы. Объем инвестиций – 3,4 млрд руб.

Еще губернаторский список пополнит проект ООО «Робоавиа», которое планирует в период 2023-2025 годов создать производство беспилотных летательных аппаратов в Аксайском районе. Стоимость проект оценивается в 752 млн руб.

Сергей Иванов