Baza: в Тюмени в отношении школьника возбудили дело о теракте

В отношении 14-летнего школьника в Тюмени возбудили дело о попытке совершения теракта, пишет Baza со ссылкой на источник. Вместе с 13-летним другом они планировали поджечь релейный шкаф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

14-летний фигурант в ноябре получил в мессенджере задание от неизвестного поджечь релейный шкаф. Он предложил своему 13-летнему другу сделать это вместе, и тот согласился. Следствие считает, что школьники купили растворитель «Уайт-Спирит» и 30 ноября, взяв железный лом, пошли к релейному шкафу на 2145-м км станции Войновка в Ленинском районе Тюмени. По дороге мальчики увидели незнакомца, передумали и убежали.

О произошедшем узнала мама 13-летнего школьника, которая отправилась в полицию и рассказала, что друг пытался уговорить его совершить преступление по заданию из мессенджера. Следователи начали проверку инцидента и 16 декабря возбудили дело о покушении на теракт. Школьника допросили, рассматривается вопрос об избрании для него меры пресечения. Его 13-летний друг еще не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Напомним, летом в Свердловской области задержали группу из восьми подростков. Следствие утверждает, что они планировали поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы в Красноуральске и Первоуральске.

Анна Капустина