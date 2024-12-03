В Ярославской области проиндексируют социальные выплаты

В Ярославской области в 2025 году выплаты Социального кодекса проиндексируют на 5,1%. Проект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты, внесенный губернатором Михаилом Евраевым, поддержали члены комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Кроме того, законопроект предусматривает продление на следующий год денежных выплат гражданам с детьми, а также их индексацию. Речь идет о выплатах при рождении одновременно двух и более детей, при усыновлении ребенка или при устройстве в семью ребенка-инвалида. Выплаты сохранятся и для детей военных, которые получают высшее образование, и для отдельных категорий при газификации жилья.

«Эту меру поддержки мы устанавливали на текущий год. 350 человек получили помощь, 22 млн руб. было затрачено на это. Проектом закона предлагается ее продлить»,— сообщила министр труда и социальной поддержки населения Надежда Биочино.

В 2025 году жительницы региона будут получать новую единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Она полагается для женщин, учащихся в очном формате и встающих на учет при беременности. Как подчеркнула председатель комитета Лариса Ушакова, другие выплаты для поддержки молодых семей также сохраняются. Правительство области готово также компенсировать обучение в вузе детей из многодетных семей. Также в следующем году почти на 50% вырастет размер компенсации для найма жилья, которая выплачивается детям-сиротам. Продлевается и право губернатора Ярославской области вводить дополнительные меры поддержки в связи с проведением СВО.

Свои поправки внесли и депутаты Ярославской областной думы. Так, с 1 сентября по 30 июня школьники будут оплачивать только 50% стоимости проезда в пригородном сообщении.

«За основу мы взяли многочисленные обращения школьников Рыбинского района, которые были вынуждены при посещении школ или секций в Рыбинске платить полную стоимость проезда»,— прокомментировала депутат Яна Карушкина.

Алла Чижова