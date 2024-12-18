Протяженность загрязненного мазутом побережья Черного моря увеличилась до 49 км

При обследовании побережья Черного моря, пострадавшего от утечки мазута при крушении танкеров «Волгонефть», спасатели выявили новые загрязненные территории, их общая протяженность составляет 49 км, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По данным на вчерашний день, 17 декабря, загрязнение было выявлено на береговой линии длиной 30 км. Маршрут патрулирования спасателей продлен до 70 км, уточнили в МЧС. На отдельных участках побережья спасатели работали всю ночь.

В настоящее время к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Темрюкском районе и Анапе привлечены более 1 тыс. спасателей и 100 единиц техники, а также казаки, волонтеры, сотрудники санаториев и пансионатов. В Анапе, по данным мэрии, в операции по очистке побережья принимают участие более 4 тыс. добровольцев из разных городов Краснодарского края. В поселке Витязево открыт штаб волонтеров, организуются пункты обогрева и питания для спасателей и волонтеров. Там же действует пункт спасения птиц, где волонтеры отмывают оперение чаек и уток от мазута. В работах по очистке побережья задействованы компании «Черномортранснефть» и КТК. В Анапе на Бугазской косе установили ограничивающие боны для сбора нефтепродуктов.

Экологическое бедствие в Черном море произошло после крушения двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря. По предварительным оценкам, в море попало не менее 3 тыс. т нефтепродуктов.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «На черноморском побережье отмывают птиц»

Анна Перова, Краснодар