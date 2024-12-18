В аэропорту Кольцово с 20 декабря вырастут цены на парковку

С 20 декабря цены на парковку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге изменятся впервые за 2,5 года, сообщили в пресс-службе аэропорта. Это связано с ростом расходов на эксплуатацию и содержание комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На краткосрочной парковке Р1 стоимость первого часа останется неизменной — 300 руб. Первые сутки теперь будут стоить 800 руб., двое суток — 1600 руб., трое суток — 2350 руб., четверо суток — 3100 руб. и пять суток — 3850 руб.

На долгосрочной парковке Р2 стоимость стоянки на два дня составит 1600 руб. С увеличением периода стоимость за день снижается: на пять дней — 3350 руб., на семь дней — 3850 руб. и на десять дней — 4400 руб. Стоимость парковки на 15 и 20 дней останется прежней — 5600 и 6800 руб. соответственно.

Изменения коснутся также долгосрочной «недельной» парковки Р6. Сейчас автовладельцы платят 1 500 рублей за парковку на срок до 7 дней, даже если автомобиль оставляется на меньший период. С новыми правилами стоимость парковки будет варьироваться в зависимости от срока. Например, оставить машину на срок до двух суток можно будет за 1 200 рублей, а за трое суток придется заплатить 1 500 рублей. Если автомобиль будет стоять четверо суток, стоимость составит 1 800 рублей, за пять суток – 2 100 рублей, за шесть суток – 2 400 рублей, а за полную неделю – 2 700 рублей.

Напомним, в сентябре в Кольцово увеличили число мест на парковке Р1 с 560 до 720, ради этого пришлось скорректировать схему движения. Потребность в новых местах возникла из-за роста пассажиропотока аэропорта.

Анна Капустина