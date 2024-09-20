В аэропорту Кольцово увеличили количество парковочных мест

В екатеринбургском аэропорту Кольцово увеличили количество мест для краткосрочной парковки транспорта, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ

Число мест на паркове Р1, которая находится перед комплексом аэровокзала, увеличено с 560 до 720. Это удалось сделать, скорректировав схему движения по прилегающей площади аэропорта. Потребность в дополнительных местах в последнее время увеличилась, это обусловлено тем, что пассажиропоток аэропорта вырос.

В Кольцово планируют продолжить модернизацию въездных и выездных групп на автостоянках. Недавно там обновили терминальное оборудование, благодаря чему пассажиры могут оплачивать парковку с помощью выездных стоек. На следующей неделе начнутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия в зонах въезда и выезда, для этого стойки будут перекрывать, но не более одной в каждом направлении. Водителей предупредили, в аэропорт лучше прибывать заранее.

Ранее сообщалось, что на въезде на парковку у аэропорта Кольцово образовалась пробка. Машины задерживала медленная работа шлагбаумов, при этом свободных мест на парковке было достаточно.

Анна Капустина