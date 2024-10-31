Обвиняемый в убийстве бывшей супруги в Сочи предстанет перед судом

Следователи Центрального района Сочи завершили расследование уголовного дела против 46-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), п.п. «в, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание беременной женщины и ребенка) и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью ребенка), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По материалам следствия, утром 23 ноября 2023 года обвиняемый, воспользовавшись своим ключом, проник в квартиру, где проживала его бывшая супруга и их малолетний сын. Обвиняемый принес с собой молоток и нож и нанес жертве множественные удары. От травм пострадавшая скончалась на месте.

Следователи уточняют, что в момент нападения в квартире находился совместный ребенок, который в тот день не пострадал. В ходе расследования также установили, что с 2016 года обвиняемый систематически истязал свою бывшую супругу. Фигурант дела применял к ней насилие во время беременности и в присутствии ребенка.

Судебные органы уже избрали для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, которая остается в силе. Следствие собрало достаточное количество доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой края обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

«Ъ-Сочи» писал, что суд курорта рассмотрит апелляцию блогера-сыроеда, которого осудили на 8 лет за смерть ребенка. Месячный сын заключенного скончался от полиорганной недостаточности.

Мария Удовик