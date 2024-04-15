Власти Татарстана утвердили бессрочный статус многодетной семьи

В Татарстане утвержден бессрочный статус многодетной семьи. Соответствующий закон подписал глава региона Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Данный статус был внесен в Семейный кодекс Татарстана. Ранее многодетная семья в республике теряла свой статус, когда старший из троих детей достигал совершеннолетия.

В данный момент многодетные семьи могут претендовать на различные меры поддержки в Татарстане, пока старший ребенок не достигнет 18-летия или 23-летия при условии очного обучения. В частности, один из родителей может получить субсидию на лекарства для ребенка младше шести лет, субсидию в 30% расходов на оплату жилья и оплату ЖКУ, а также ежемесячную субсидию на проезд обучающимся несовершеннолетним и на проезд обучающимся до достижения ими 23-летнего возраста.

"Ъ-Казань"