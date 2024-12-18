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В Свердловской области запустят проект по спасению краснокнижных филинов

Минприроды и центр реабилитации хищных птиц «Холзан» планируют запустить проект по восстановлению популяции филинов в уральских лесах, сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области. Филин занесен в Красную книгу и является самой крупной совой Среднего Урала.

Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

«Для Свердловской области – промышленного региона с высокой антропогенной нагрузкой на природные комплексы – вопрос сохранения биоразнообразия является особенно актуальным»,– сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

В рамках проекта в центре «Холзан» будут выращивать филинят, которых затем будут выпускать в природном парке «Бажовские места». Сначала птенцов будут подкармливать, но количество подкормки будет постепенно уменьшаться, чтобы они могли самостоятельно добывать себе пищу.

Специально для проекта в «Холзан» была разработана методика выпуска этих птенцов, забирать их от родителей будут в возрасте 55–70 дней. Затем они будут помещены в вольер вместе со взрослой самкой, которая сможет отпугивать хищников и показывать птенцам, что парк является безопасным местом для них.

Ранее в Екатеринбурге изменили проект трассировки Срединного кольца из-за редких краснокнижных кувшинок, обнаруженных в озере Малая Здохня. Сейчас его планируют очистить, благоустроить и сделать местом отдыха.

Анна Капустина

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