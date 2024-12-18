В Татарстане ряд захоронений красноармейцев планируют признать ОКН

В Татарстане ряд захоронений красноармейцев, погибших в ходе Гражданской и Великой Отечественной войны, планируют признать объектами культурного наследия (ОКН). Информация об этом появилась в документах Комитета республики по охране ОКН, которые проходят антикоррупционную экспертизу.

Захоронения находятся в Лениногорском и Бугульминском районах Татарстана. ОКН собираются признать братскую могилу красноармейцев 1919 года в селе Старая Письмянка и захоронения красноармейцев Невельского и Оршанского полков 27-й дивизии 5-й армии Восточного фронта в селе Дурасово. Они погибли в боях с частями Белой гвардии в октябре 1918 года.

В Бугульминском районе находятся захоронения советских воинов, погибших от ран в 1941–1945 гг. в эвакогоспитале, и могила красного командира Петра Ненастьина, погибшего в боях за Бугульму в 1918 году.

Диана Соловьёва