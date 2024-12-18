В районе Анапы открыт пункт спасения пострадавших от разлива нефтепродуктов птиц

В поселке Витязево, расположенном в 11 км от Анапы, открыт пункт спасения птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов, сообщила мэрия города. В нем работает команда ветеринарных врачей и волонтеров.

Пункт расположен на ул. Черноморская, 120б. По этому же адресу размещен единый волонтерский штаб Анапы, где координируют добровольцев, вызвавшихся на уборку мазута с береговой линии.

После крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря черноморский берег от Веселовки до Анапы загрязнился мазутом. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что пятна нефтепродуктов обнаружены на береговой линии протяженностью несколько десятков километров. От загрязнения в том числе пострадал берег у поселка Витязево и станицы Благовещенская, где сейчас развернут оперативный штаб под руководством губернатора.

От загрязнения моря мазутом пострадали водоплавающие птицы. Накануне, 17 декабря, региональные СМИ сообщали, что отмыть их от нефтепродуктов пытаются волонтеры и местные жители. Позднее господин Кондратьев сообщил, что местные власти обзванивают зоопарки в поисках тех, что готов взять пострадавших птиц и оказать им помощь. В регион также должны прибыть волонтеры из других регионов. Финансировать их операцию по спасению птиц готовы несколько коммерческих структур, сообщал «Ъ» глава рабочей группы по экологии губернаторского совета по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко.

Общее количество попавшего в море мазута оценивается не менее чем в 3 тыс. т. К вечеру 17 декабря волонтерам и сотрудникам экстренных служб удалось убрать с пляжей в Анапе и Темрюкском районе 12,6 т загрязненного песка. За день была расчищена береговая линия на протяжении 4,2 км.

Подробнее — в публикации «Ъ» «На черноморском побережье отмывают птиц».

Полина Мотызлевская