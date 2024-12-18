Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В сочинском многоэтажном доме загорелась квартира

В среду, 16 декабря, в Сочи произошло возгорание в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Специалисты ликвидировали открытое горение менее чем за час, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В 09:19 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре улице Ворошиловская в Хостинском районе курорта. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что огонь охватил квартиру в пятиэтажном жилом доме. Площадь возгорания составила 60 «квадратов». К 09:35 удалось остановить его дальнейшее распространение.

К 09:54 открытое горение полностью ликвидировали, а к 09:59 специалисты завершили все работы по устранению последствий возгорания. В общей сложности для борьбы с огнем задействовали 10 сотрудников МЧС и три единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что во время пожара в жилом здании барачного типа на Сухумском шоссе специалисты эвакуировали 20 человек. Огонь охватил площадь около 100 «квадратов».

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...