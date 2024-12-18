В сочинском многоэтажном доме загорелась квартира

В среду, 16 декабря, в Сочи произошло возгорание в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Специалисты ликвидировали открытое горение менее чем за час, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В 09:19 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре улице Ворошиловская в Хостинском районе курорта. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что огонь охватил квартиру в пятиэтажном жилом доме. Площадь возгорания составила 60 «квадратов». К 09:35 удалось остановить его дальнейшее распространение.

К 09:54 открытое горение полностью ликвидировали, а к 09:59 специалисты завершили все работы по устранению последствий возгорания. В общей сложности для борьбы с огнем задействовали 10 сотрудников МЧС и три единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что во время пожара в жилом здании барачного типа на Сухумском шоссе специалисты эвакуировали 20 человек. Огонь охватил площадь около 100 «квадратов».

Мария Удовик