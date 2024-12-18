В Сочи эвакуировали 20 человек во время пожара в жилом здании

На Сухумском шоссе в Сочи произошел пожар в жилом здании барачного типа. Огонь охватил около 100 «квадратов», сообщает пресс-служба «Служба спасения города Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Служба спасения города Сочи» Фото: пресс-служба «Служба спасения города Сочи»

В ночь на 17 декабря в Сочи загорелось жилое здание барачного типа на Сухумском шоссе, 32. Усложняло ситуацию отсутствие источников воды в районе происшествия, что потребовало от пожарных организации подвоза воды для эффективного тушения огня.

На место происшествия направили дежурную смену ПСО-1. Спасатели помогли вскрыть кровлю и разобрать горящее здание от завалов.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с обогревательными приборами. В процессе тушения специалисты эвакуировали 20 человек. Погибших и пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Бытха также произошло возгорание в жилом здании барачного типа. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Мария Удовик