Экоцентр Лаура в Кавказском заповеднике закрыли из-за большого количества снега

В Кавказском заповеднике в Сочи закрыли экоцентр Лаура. Причина — большое количество снега, ветки деревьев ломаются под его весом, что создает угрозу для посетителей, объяснили в официальном Telegram-канале заповедника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Очень много снега, и ветки ломаются под его тяжестью. Это небезопасно для посетителей. Все силы сейчас брошены на расчистку. Если кто-то хочет присоединиться — пишите в волонтерский чат — контакты в закрепленном сообщении на канале»,— сообщили в заповеднике.

«Ъ-Сочи» писал, что на территории курорта выпало больше 25% месячной нормы осадков. Циклон, принесший штормовую погоду на юг России, начинает ослабевать. По прогнозам синоптиков, к четвергу, 19 декабря, непогода в Сочи пройдет. Специалисты также отметили, что пик непогоды пройден в Красной Поляне.

В Сириусе за ночь выпало до 200 мм осадков. В основном подтопления зафиксировали в поселке Мирный. Серьезных последствий в результате прошедшей непогоды не зафиксировали.

Вячеслав Рыжков