Судебные приставы взыскали с челябинского предприятия 41 млн рублей

Отделение судебных приставов по Челябинской области ГМУ ФССП РФ арестовало за неуплату налогов земельный участок и нежилое помещение южноуральского предприятия. В результате компания самостоятельно выплатила долг в размере 41 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России.

Постановление о взыскании задолженности судебным приставам направила налоговая служба, после чего было возбуждено исполнительное производство. Сотрудник ФССП предупредил директора челябинского горнодобывающего предприятия о сроках для добровольного погашения долга. Сначала это не подействовало на руководителя компании, из-за чего приставы арестовали его имущество. После этого директор выплатил долг в полном объеме.