АО «Регфонд» хотят привлечь к ответственности за долги «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Башкирии включил АО «Региональный фонд» в число соответчиков в споре о привлечении к субсидиарной ответственности руководства АО «Башкиравтодор». С таким ходатайством к суду обратилось ООО «Сколхимпром», которое и инициировало субсидиарные разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Сколхимпром» считает, что топ-менеджеры «Башкиравтодора», зная о неспособности компании погасить налоговую задолженность в 1,6 млрд руб., не подали заявления о банкротстве организации в суд, а также не приняли мер по предотвращению банкротства, продолжив деятельность. Изначально заявитель собирался привлечь к субсидиарной ответственности за долги «Башкиравтодора», к началу спора превысившие 8,5 млрд руб., гендиректора Ильдара Юланова (проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере), исполнявших обязанности гендиректора Ильгиза Усманова и Александра Ликомаскина, а также министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, владеющее 59,3% акций дорожного подрядчика.

Минземимущества Башкирии заявило «Ъ-Уфа» о несогласии с требованиями «Сколхимпрома».

Ильгиз Усманов, исполнявший обязанности руководителя компании с 4 декабря 2023 года по 28 марта 2024 года, ходатайствовал о выделении спора о привлечении его к ответственности в отдельное производство.

Предварительное заседание отложено на 5 февраля 2025 года.

АО «Региональный фонд» зарегистрировано в 2007 году в Уфе, занимается инвестированием в промышленность Башкирии. Компании принадлежит пакет акций «Башкиравтодора». Единственным акционером «Регфонда» является минземимущества Башкирии.

Идэль Гумеров