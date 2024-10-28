Минземимущество отказывается платить по долгам «Башкиравтодора»

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии посчитало необоснованной позицию ООО «Сколхимпром», требующего привлечь к субсидиарной ответственности АО «Башкиравтодор» (59,3% акций — в собственности Башкирии, находится в процедуре наблюдения) его акционеров и топ-менеджеров. По версии министерства, оснований для привлечения к ответственности по обязательствам «Башкиравтодора» нет, поскольку «Сколхимпром» не доказал, что в описываемый заявителем период должник имел признаки объективного банкротства. Таким образом, у минземимущества не было повода заявить о несостоятельности, собщили «Ъ-Уфа» в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Ранее «Сколхимпром», поставлявший «Башкиравтодору» дорожно-строительную технику, заявил, что за несколько месяцев до началы процедуры банкротства компания получила от ФНС трехлетнюю рассрочку на уплату задолженности по налогам в размере 1,6 млрд руб. Это, полагает поставщик, следовало трактовать как признак несостоятельности и невозможности удовлетворить требования всех кредиторов. По мнению заявителя, уже тогда минземимущество должно было созвать собрание акционеров, чтобы принять решение о подаче заявление о банкротстве.

Кроме минземимущества, к субсидиарной ответственности, по мнению «Сколхимпрома», должны быть привлечены гендиректор Ильдар Юланов и два исполняющих его обязанности — Ильгиз Усманов и Александр Ликомаскин. Сумма ответственности не называется, но, по данным компании, общая сумма требований кредиторов превышает 8,5 млрд руб.

Арбитражный суд рассмотрит заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 4 декабря.

Идэль Гумеров