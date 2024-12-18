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На Урале будут судить водителя, который пьяным насмерть сбил ребенка

Красноуфимский районный суд рассмотрит уголовное дело 42-летнего уральца, который, будучи пьяным, насмерть сбил восьмилетнего мальчика в Ачите (Свердловская область), сообщили в прокурате Свердловской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его будут судить по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места совершения ДТП), ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

По версии следствия, 1 сентября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на УАЗ-31514 и наехал на мальчика, оказавшегося на проезжей части вместе с другими детьми, которого с места происшествия доставили в больницу, где через два дня он умер, не приходя в сознание. Инцидент произошел в зоне действия знака «Осторожно дети» — водитель не обеспечил безопасную скорость и не предотвратил столкновение, хотя имел техническую возможность, а позже скрылся с места. В результате розыска он был задержан.

Свою вину он признал частично, отказавшись свидетельствовать против себя по ст. 51 Конституции РФ.

В начале декабря в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения ехал на самокате и совершил наезд на восьмилетнего мальчика.

Ирина Пичурина

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